Волкановски считает, что Холлоуэй победит Топурию. Букмекеры уверены в обратном

Илия Топурия и Макс Холлоуэй проведут поединок за пояс UFC в полулегком весе.

Алекс Волкановски считает, что победит Холлоуэй. «Хотел бы подраться с Илией и победить, но, если отвечать на вопрос, кто одержит победу в этом бою, я назову Макса», — сказал полулегковес UFC.

Букмекеры считают иначе. На победу Топурии дают коэффициент 1.37, на успех Холлоуэя – 3.20.

Бой состоится 26 октября на турнире UFC 308.

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