0

Волкановски считает, что Холлоуэй победит Топурию. Букмекеры уверены в обратном

Илия Топурия и Макс Холлоуэй проведут поединок за пояс UFC в полулегком весе.

Алекс Волкановски считает, что победит Холлоуэй. «Хотел бы подраться с Илией и победить, но, если отвечать на вопрос, кто одержит победу в этом бою, я назову Макса», — сказал полулегковес UFC.

Букмекеры считают иначе. На победу Топурии дают коэффициент 1.37, на успех Холлоуэя – 3.20.

Бой состоится 26 октября на турнире UFC 308.

Ставочная вики Спортса

У «МЮ» 4-я ничья на выезде подряд, а «Твенте» впервые проиграл дома итальянцам – главные цифры ЛЕ и ЛК

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на спорт
logoМакс Холлоуэй
Ставки на сегодня
Ставки на UFC
logoАлександр Волкановски
logoИлия Топурия
logoUFC 308
logoТопурия - Холлоуэй
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шипачеву остался один балл, чтобы побить рекорд Мозякина по очкам в КХЛ. 1.40 – рекорд падет в игре с «Витязем»
1сегодня, 13:42
«Интер Майами» Месси – явный фаворит 1/8 финала плей-офф МЛС против «Атланты» Миранчука. 1.41 – гол россиянина или аргентинца
сегодня, 12:41
Шакил О’Нил стал амбассадором DraftKings. С букмекером уже сотрудничает Леброн
сегодня, 11:53
Циципас полгода не побеждает в статусе андердога. 1.85 – продление тренда
1сегодня, 10:35
В 5 последних матчах «Торино» забили 23 гола, в играх «Комо» – 20 мячей. Команды встретятся сегодня
сегодня, 09:55
9 лет подряд клуб с россиянином в составе выигрывает Кубок Стэнли. 1.15 – продление тренда
сегодня, 08:44
Онлайн-букмекеры стали третьими по количеству DDoS-атак в России за 3-й квартал
сегодня, 07:50
В Бразилии футбольным клубам запретили сотрудничать с нелегальными букмекерами
120 октября, 16:52
Британцам начали отказывать в ипотеке из-за их ставок на спорт
вчера, 13:44
«Фенербахче» не проиграет «МЮ», считают букмекеры. У «Юнайтед» 1 победа в 6 матчах
3вчера, 12:52
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Костомаров приедет в Магнитогорск на этап Гран-при в рамках благотворительного проекта
сегодня, 14:23Реклама
Константин Гусев о новой программе лояльности OLIMPBET: “Мы отменили ограничения на размер кешбэка”
сегодня, 11:02Реклама
BetBoom разыгрывает 2 000 000 фрибетов по акции «Гейм! Сет! Гонка»
сегодня, 09:22Реклама
Дмитрий Хомуха прогнозирует гостевую победу «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»
вчера, 14:57Реклама
БЕТСИТИ дарит 3 000 ₽ поклонникам смешанных единоборств
вчера, 14:27Реклама
BetBoom проводит розыгрыш призов среди новых гостей клубов в честь турнира BetBoom Dacha по Dota2
вчера, 11:58Реклама
Новые карточки FONBET OVERTIME
вчера, 08:38Реклама
UFC 308 вместе с BetBoom
23 октября, 17:15Реклама
«Барселона» – «Бавария»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча ЛЧ
23 октября, 08:55Реклама
Результаты второго уикенда 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET: на первое место вышли HOOPS и AUF
22 октября, 20:17Реклама