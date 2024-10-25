Волкановски считает, что Холлоуэй победит Топурию. Букмекеры уверены в обратном
Илия Топурия и Макс Холлоуэй проведут поединок за пояс UFC в полулегком весе.
Алекс Волкановски считает, что победит Холлоуэй. «Хотел бы подраться с Илией и победить, но, если отвечать на вопрос, кто одержит победу в этом бою, я назову Макса», — сказал полулегковес UFC.
Букмекеры считают иначе. На победу Топурии дают коэффициент 1.37, на успех Холлоуэя – 3.20.
Бой состоится 26 октября на турнире UFC 308.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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