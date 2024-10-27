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«Интер» – «Ювентус»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита Дерби Италии

27 октября в рамках девятого тура Серии А состоится Дерби Италии. «Интер» на своем поле примет «Ювентус», встреча начнется в 20:00 мск.

Миланцы с 17 очками занимают второе место в таблице. Туринцы с 16 баллами находятся на третьей строчке и являются единственной командой чемпионата без поражений.

Последние очные матчи не отличаются высокой результативностью. В шести предыдущих играх во всех турнирах не забивалось больше двух голов.

В прошлом сезоне очная встреча в Турине завершилась вничью 1:1, а в Милане победил «Интер» (1:0).

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Эксперты БЕТСИТИ считают, что беспроигрышная  серия «Юве» в Серии А может прерваться. На победу «Интера» дают 1.75, успех гостей идет за 5.60, вероятность ничьи оценивается кэфом 3.70.

Согласно оценкам аналитиков, команды продолжат низовой тренд в очных встречах. На тотал меньше 2.5 дают 1.70, на ТБ 2.5 предлагают 2.23.

Исходя из оценок букмекеров, перспективным вариантом для ставки выглядит «П1 и ТМ 4.5» за 1.95 или более рискованный исход «П1 и ТМ 3.5» за 2.28.

50% бетторов БЕТСИТИ отдали предпочтение «Интеру». 30% от общего числа ставок на исход ушло на «Ювентус», 20% отдано на ничью.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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