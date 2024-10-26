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Бетторы БЕТСИТИ считают, что «Зенит» ответит «Локомотиву» за поражения в прошлом сезоне

27 октября в рамках 13-го тура РПЛ «Зенит» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт в Петербурге и начнется в 19:30 мск.

Обе команды находятся в топ-3 чемпионата. Петербуржцы с 29 очками – на второй строчке, москвичи с 27 баллами – на третьем месте.

«Зенит» выиграл пять из шести последних матчей в РПЛ. «Локомотив» в минувшем туре прервал серию из четырех побед подряд, уступив «Химкам» (0:2).

В прошлом сезоне обе очные встречи в чемпионате выиграла команда Михаила Галактионова (2:1, 3:1).

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего матча «Зенит». На победу хозяев дают 1.70, вероятность успеха гостей оценивается в 5.30, ничья идет за 4.10.

По мнению букмекеров, от игры можно ждать большого количества голов. На ТБ 2.5 предлагают 1.72, ТМ 2.5 идет за 2.20. Вероятность обмена голами оценивается в 1.73.

С учетом предматчевых раскладов и оценок экспертов, интересным вариантом для ставки смотрится «П1 и ТБ 2.5» за 2.47. Тем, кто верит в «Локомотив», можно присмотреться к Х2 за 2.33.

Игроки БЕТСИТИ согласны с букмекерами по поводу фаворита матча. На победу «Зенита» пришлось 73% от общего числа ставок на исход, 20% отдано на ничью, всего 7% ушло на успех «Локомотива».

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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