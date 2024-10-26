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«Реал» – «Барселона»: как игроки БЕТСИТИ ставят на Эль-Класико

26 октября в рамках 11-го тура Примеры состоится первое в сезоне Эль-Класико – «Реал» примет на своем поле «Барселону». Встреча начнётся в 22:00 мск.

После 10 туров команды лидируют в чемпионате Испании. Каталонцы с 27 очками занимают первое место в таблице, мадридцы с 24 баллами находятся на второй строчке.

«Барса» выиграла девять из десяти матчей сезона. У «Реала» семь побед, но идеальная статистика на «Бернабеу» – 15 очков в пяти встречах.

Соперники должны пребывать в хорошем эмоциональном состоянии после матчей Лиги чемпионов. «Реал» разгромил «Боруссию» Д (5:2), а «Барселона» – «Баварию» (4:1).

Результаты последних очных игр говорят в пользу команды Карло Анчелотти. Мадридцы выиграли четыре Эль-Класико подряд во всех турнирах.

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Аналитик БЕТСИТИ считают, что у мадридцев хорошие шансы снова обыграть принципиального соперника. На победу «Реала» предлагают кэф 2.12, на успех «Барселоны» дают 4.20, на ничью 3.20.

По мнению экспертов, предстоящее Эль-Класико будет богатым на голы. На тотал больше 2.5 можно поставить за 1.43, ТБ 3.5 идет за 2.07.

Вероятность ТМ 3.5 оценивается кэфом 1.81, на ТМ 2.5  дают 2.85.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Реалу». На победу мадридцев пришлось 65% от общего числа ставок на исход, 30% отдано на успех «Барселоны», еще 5% ушло на ничью.

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