Роман Костомаров приедет в Магнитогорск на этап Гран-при в рамках благотворительного проекта
Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в грядущие выходные в Магнитогорске. На лед арены «Металлург» выйдут фигуристы со всей страны – танцевальные и спортивные пары, а также спортсмены, выступающие в мужском и женском одиночном катании.
Амбассадор благотворительной программы ДоброFON, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров станет гостем стартового дня соревнований.
26 октября в рамках проекта «Герои на льду» в зоне ДоброFON – на втором этаже арены в холле напротив центрального входа – состоится фотосессия с выдающимся фигуристом и презентация картины его «великого момента», которую можно будет купить на специальном аукционе. Начало активностей в 18:15.
Кроме того, в оба соревновательных дня магнитогорского этапа Гран-При России любители фигурного катания смогут посетить на арене Зал Славы Костомарова.
Напомним, в сезоне 2024-2025 серия Гран-при России по фигурному катанию включает пять этапов, которые пройдут в Магнитогорске (26-27.10), Казани (02-03.11), Красноярске (9-10.11), Москве (16-17.11) и Санкт-Петербурге (23-24.11).
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