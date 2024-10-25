Константин Гусев о новой программе лояльности OLIMPBET: “Мы отменили ограничения на размер кешбэка”

В начале осени OLIMPBET запустил обновленную программу лояльности. Поговорили с директором по развитию букмекера Константином Гусевым о том, какие изменения были внедрены и какие результаты фиксируют в компании сейчас.

Константин, расскажите, почему решили что-то поменять в текущей программе лояльности?

В какой-то момент мы решили пересмотреть действующие правила программы лояльности и поняли, что можем дать нашим клиентам больше. Это решение было основано на желании улучшить пользовательский опыт и сделать участие в Бонусном клубе более доступным и выгодным. Забота о бетторах важна, потому что их удовлетворенность напрямую влияет на лояльность и долгосрочные отношения с брендом. Мы хотим, чтобы каждый пользователь чувствовал, что его мнение учитывается и он получает максимум от взаимодействия с OLIMPBET.

Что изменилось в обновленном Бонусном клубе?

В новой версии нашего Бонусного клуба мы сняли фиксированные ограничения на размер кешбэка за достижение нового уровня, увеличили количество уровней и расширили их функционал. Теперь участники программы лояльности получают дополнительные бонусы за достижение одного уровня в течение двух и более месяцев подряд.

Все эти изменения были приняты на основании голосования, в котором участвовали наши клиенты. Для нас важно учитывать мнение наших бетторов, мы хотим, чтобы каждый пользователь чувствовал, что он получает максимум от взаимодействия с OLIMPBET. Мы хотим дать нашим пользователям лучший продукт, лучшее предложение, которого в рынке пока никто не делал. Мы не прячем за звездочками сложные механики, не обременяем наших клиентов нереализуемыми отыгрышами и высокими коэффициентами. Мы за открытость, за прозрачность и за то, чтобы люди получали удовольствие и бонусы, даже если в конкретном событии с конкретной ставкой им не повезло.

Сейчас Бонусный клуб доступен всем – чтобы получать привилегии, достаточно делать ставки всего на 5000 рублей в месяц, т.е. примерно по 200 рублей в день – цена чашки кофе или поездки на самокате.

Можете поделиться первыми результатами?

Да, мы уже видим прирост участников Бонусного клуба на 14%, и этот рост продолжается. Пользователи активно откликаются на нашу обновленную программу и пользуются бонусами за свои ставки.

На что чаще ставят пользователи Бонусного клуба?

Основными направлениями остаются футбол и хоккей. Особой популярностью пользуются матчи столичных команд, например, прошедшая игра ХК Динамо против ХК Спартак или противостояние СКА и ЦСКА. Мы также видим растущий интерес к Дальневосточному дерби между Адмиралом и Амуром. Для этого события мы даже открыли специальную линию ставок. Первый матч этого дерби состоится совсем скоро — 2 ноября.