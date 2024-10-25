BetBoom разыгрывает 2 000 000 фрибетов по акции «Гейм! Сет! Гонка»

Осенняя погода – не повод грустить, к тому же в BetBoom стартует отличная акция. 2 000 000 фрибетов за ставки на большой теннис!

Что надо сделать:

Участвуйте в акции : совершайте ставки на теннис с коэффициентом не ниже 1.3 и получайте баллы, чтобы всех опередить в рейтинге. Ограничения по сумме ставок отсутствуют. 1 балл в рейтинговой таблице равен 500 ₽ (экспресс) или 1000 ₽ (ординар).

Распределение призового фонда:

— 1 место – 250 000 фрибетов — 2 место – 150 000 фрибетов — 3 место – 100 000 фрибетов — 4-5 место – 75 000 фрибетов — 6-10 место – 30 000 фрибетов — 11-30 место – 20 000 фрибетов — 31-50 место – 15 000 фрибетов — 51-100 место – 10 000 фрибетов

Данные о сумме накопленных баллов обновляются в режиме онлайн

4 ноября 2024 г. победители получат push-уведомление о начислении фрибетов.

Подробная информация доступна на странице акции .