БЕТСИТИ дарит 3 000 ₽ поклонникам смешанных единоборств

Акция для всех фанатов ММА.

БЕТСИТИ стал титульным партнером Fight Nights и в честь этого события запустил специальную акцию. Букмекер начислит гарантированный фрибет до 3 000 рублей за первую ставку вне зависимости от ее исхода. Для этого нужно зарегистрироваться в БЕТСИТИ с промокодом MMA3K и сделать ставку с коэффициентом от 1.70. После чего тебе на бонусный счет упадет сразу ДВА фрибета: 1. Фрибет равный сумме первой ставки, но не более 2 000 рублей; 2. Дополнительный фрибет 50% от суммы первой ставки, но не более 1 000 рублей.

Максимальный размер бонуса – 3 000 рублей. Первый фрибет можно использовать на любое событие, а дополнительный – на все единоборства и UFC.

Как раз в эти выходные в Абу-Даби состоится грандиозный номерной турнир UFC 308! 26 октября в главных поединках вечера встретятся Хамзат Чимаев с Робертом Уиттакером и Макс Холлоуэй с Илией Топурией. Также свои бои проведут россияне Абусупьян Магомедов, Шарабутдин Магомедов и Магомед Анклаев.

Забирай фрибет в БЕТСИТИ и делай ставки на Fight Nights, UFC и другие единоборства!

Акция продлится до 31 декабря 2024 года.