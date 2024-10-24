Иван Карпов: «У меня хороший контракт с «Фонбет». Летом переподписали на год»
Иван Карпов рассказал о контракте с букмекерской компанией «Фонбет».
– У тебя контракт с «Фонбет»?
– Да, хороший контракт, летом переподписали. На год.
– Сумма выросла?
– Да.
– Во сколько раз?
– Не скажу.
– В районе миллиона рублей в месяц?
– Меньше, – сказал инсайдер в интервью Спортсу’’.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’’
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