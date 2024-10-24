Иван Карпов: «У меня хороший контракт с «Фонбет». Летом переподписали на год»

Иван Карпов рассказал о контракте с букмекерской компанией «Фонбет».

– У тебя контракт с «Фонбет»?

– Да, хороший контракт, летом переподписали. На год.

– Сумма выросла?

– Да.

– Во сколько раз?

– Не скажу.

– В районе миллиона рублей в месяц?

– Меньше, – сказал инсайдер в интервью Спортсу’ ’.

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