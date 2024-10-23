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«Фонбет» стал партнером Гран-при России по фигурному катанию

Букмекерская компания «Фонбет» стала официальным партнером Гран-при России по фигурному катанию.

В сентябре букмекер был партнером контрольных прокатов сборной России.

«В сезоне-2024/25 букмекерская компания «Фонбет» стала партнером всех пяти этапов всероссийских соревнований, охватывающих весьма обширную географию.

Помимо захватывающих прокатов зрителей ждет немало приятных сюрпризов. Специально для любителей фигурного катания «Фонбет» запускает проект «Герои на льду»: во всех городах проведения Гран-При России благотворительная программа «ДоброFON» вместе с легендарными фигуристами проведет фото- и автограф-сессии, в фойе ледовых арен пройдут презентации уникальных картин, откроется Зал Славы спортсменов, где будут представлены артефакты, связанные с яркими моментами их карьеры.

Кроме того, за пожертвование в местные благотворительные фонды можно будет приобрести плюшевых добромишек, которые так сильно полюбились зрителям на контрольных прокатах-2024 в Санкт-Петербурге», – сообщили в букмекерской компании.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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