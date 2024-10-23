«Бавария» 6 раз подряд победила «Барселону». 2.55 – продление тренда

«Барселона» примет «Баварию» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Немецкий клуб обыграл каталонцев в шести матчах подряд с общим счетом 22:4.

«Бавария» котируется небольшим фаворитом сегодняшней встречи за 2.55. На победу «Барсы» дают 2.65, на ничью – 4.00.

Матч пройдет 23 октября и начнется в 21:00 по московскому времени.

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