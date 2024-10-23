«Бавария» 6 раз подряд победила «Барселону». 2.55 – продление тренда
«Барселона» примет «Баварию» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Немецкий клуб обыграл каталонцев в шести матчах подряд с общим счетом 22:4.
«Бавария» котируется небольшим фаворитом сегодняшней встречи за 2.55. На победу «Барсы» дают 2.65, на ничью – 4.00.
Матч пройдет 23 октября и начнется в 21:00 по московскому времени.
«РБ Лейпциг» – самый странный аутсайдер ЛЧ: забивают, дома неуязвимы, кэф на поражение падает
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости