Британцам начали отказывать в ипотеке из-за их ставок на спорт
История ставок на спорт может повлиять на выдачу ипотечных кредитов в Великобритании.
По данным Gambling News, британские банки начали отказывать клиентам в ипотеке из-за их истории ставок на спорт.
Отмечается несколько случаев, когда заявку на ипотеку отклоняли даже тем, кто редко делал ставки на футбольные матчи в выходные.
Эксперты указывают на то, что банки рассматривают ставки на спорт как тревожный сигнал, независимо от кредитоспособности клиента.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Gambling News
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