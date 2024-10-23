Британцам начали отказывать в ипотеке из-за их ставок на спорт

История ставок на спорт может повлиять на выдачу ипотечных кредитов в Великобритании.

По данным Gambling News, британские банки начали отказывать клиентам в ипотеке из-за их истории ставок на спорт.

Отмечается несколько случаев, когда заявку на ипотеку отклоняли даже тем, кто редко делал ставки на футбольные матчи в выходные.

Эксперты указывают на то, что банки рассматривают ставки на спорт как тревожный сигнал, независимо от кредитоспособности клиента.

Ставочная вики Спортса

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