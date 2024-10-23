Кэф на титул «Абердина» обвалился с 151.00 до 21.00. Клуб делит первое место в чемпионате Шотландии с «Селтиком»
«Абердин» может побороться за победу в чемпионате Шотландии, считают букмекеры.
Клуб после 8 туров делит первое место в турнирной таблице лиги с «Селтиком». У обеих команд по 22 очка.
«Абердин» выиграл 13 матчей подряд во всех турнирах с начала сезона, а затем сыграл вничью с «Селтиком» (2:2) в чемпионате. Это один из лучших стартов в истории клуба.
С начала сезона коэффициент на титул «Абердина» обвалился в 7 раз – с 151.00 до 21.00. Явным фаворитом шотландской лиги у букмекеров остается «Селтик» (1.08), вторым идет «Рейнджерс» (9.00).
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «че поставить»
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