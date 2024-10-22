«Реал» проигрывает «Боруссии» после первого тайма – 0:2. На камбэк мадридцев дают 5.30
«Боруссия» побеждает «Реал» на выезде в матче общего этапа ЛЧ (2:0, перерыв).
Клуб из Дортмунда забил два безответных мяча в первом тайме. До игры на победу «Боруссии» давали коэффициент 5.60, сейчас – 1.59.
На камбэк «Реала» можно поставить с коэффициентом 5.30.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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