Николай Оганезов о регулировании букмекерского рынка: «Встает вопрос с парадом последних законопроектов. Они будут вредить стабильности бизнеса и снижать сумму отчислений»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал грядущее повышение целевых отчислений.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев предложил повысить ставку отчислений для букмекеров до 2,25% с 1 января 2026 года и до 2,5% – с начала 2028 года.

«Страна ведет боевые действия, все люди и, в том числе, бизнес испытывают те или иные трудности, связанные с этим, поэтому такая мера вызывает лишь понимание. Будем стараться справиться с 2,25%.

Встречно встает лишь вопрос с парадом последних законопроектов, принятие которых в реальности будет только вредить стабильности бизнеса и по факту снижать сумму целевых отчислений. Их надо пересматривать и существенно менять именно с позиции приоритета для государства развития легального бизнеса, а не нелегального», – заявил Оганезов.

Ставочная вики Спортса

Air Corgi – новый осьминог Пауль, только гораздо популярнее. В Северной Америке его просто обожают