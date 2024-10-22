Николай Оганезов о регулировании букмекерского рынка: «Встает вопрос с парадом последних законопроектов. Они будут вредить стабильности бизнеса и снижать сумму отчислений»
Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал грядущее повышение целевых отчислений.
Ранее министр спорта Михаил Дегтярев предложил повысить ставку отчислений для букмекеров до 2,25% с 1 января 2026 года и до 2,5% – с начала 2028 года.
«Страна ведет боевые действия, все люди и, в том числе, бизнес испытывают те или иные трудности, связанные с этим, поэтому такая мера вызывает лишь понимание. Будем стараться справиться с 2,25%.
Встречно встает лишь вопрос с парадом последних законопроектов, принятие которых в реальности будет только вредить стабильности бизнеса и по факту снижать сумму целевых отчислений. Их надо пересматривать и существенно менять именно с позиции приоритета для государства развития легального бизнеса, а не нелегального», – заявил Оганезов.
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