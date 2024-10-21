«Химки» – единственный клуб РПЛ без беттинг-партнера
«Оренбург» подписал спонсорское соглашение с БК «Леон».
В РПЛ остался один клуб, который еще не заключил контракт с букмекерами – «Химки».
Остальные 15 команд чемпионата России имеют различные соглашения с букмекерскими компаниями.
Черные выходные «Арсенала»: поражение, победы «Сити» и «Ливерпуля», букмекеры понижают шансы на трофеи
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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