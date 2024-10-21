Букмекер «Леон» стал партнером «Оренбурга»
«Оренбург» объявил о начале сотрудничества с букмекерской компанией «Леон».
В рамках спонсорского соглашения логотип букмекера появится на клубной форме и рекламных поверхностях стадиона «Оренбурга».
«Очень рад, что футбольному клубу «Оренбург» и компании Леон удалось достигнуть соглашения. Для нас оно очень значимое, так как мы получаем дополнительные ресурсы для развития. БК «Леон» в свою очередь – рекламные места на форме игроков и стадионе.
Это первый шаг на пути к нашему долгосрочному сотрудничеству. Мы приложим все усилия, чтобы наши отношения стали не только партнерскими, но и дружескими и продлились как можно дольше», – заявил директор клуба Сергей Афанасьев.
По оценке «РБ Бизнес», стоимость контракта составляет около 90 миллионов рублей за сезон.
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