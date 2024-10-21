Букмекеры не дают поставить на исход матча Россия – Бруней. Они уверены в победе россиян
Сборные России и Брунея встретятся 15 ноября в Сочи.
Букмекеры не принимают ставки на исход матча. БЕТСИТИ предлагает коэффициент 1.22 на победу россиян с форой (-3.5) – разницей минимум в 4 мяча.
Ставки на победу сборной России с меньшей разницей не принимаются. Бруней занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.04, больше 3,5 – за 1.18. 1.46 – в матче будет минимум 5 голов.
Черные выходные «Арсенала»: поражение, победы «Сити» и «Ливерпуля», букмекеры понижают шансы на трофеи
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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