«Ливерпуль» обыграл «Челси». В лайве коэффициент на команду Слота поднялся до 2.10

«Ливерпуль» дома победил «Челси» в 8-м туре АПЛ (2:1).

В прематче хозяева котировались фаворитами за 1.60. В лайве коэффициент на них поднялся до 2.10. Букмекеры ожидали, что игра получится результативной – тотал больше 2,5 голов зашел за 1.34.

«Челси» не обыгрывает «Ливерпуль» 7 матчей подряд в АПЛ. Последняя победа была в 2021 году (1:0).

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