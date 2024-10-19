«Не верю, что команды будут играть закрыто». Прогноз Курчавовой на матч «Спартак» – «Краснодар»

Любовь Курчавова сделала прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар» в рамках 12-го тура Мир РПЛ.

Автор Спортса’’ поставила на тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.77.

«Не верю, что команды будут играть закрыто. Поэтому надеюсь как минимум на три гола, ведь Краснодар с августа не забивал меньше двух в РПЛ. Спартак тоже разыгрался: в двух последних матчах РПЛ забил по три мяча. Ждем много голов!» – заявила Курчавова.

Игра пройдет 19 октября и начнется в 16:30 мск.

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