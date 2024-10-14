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Бельгия – Франция: бетторы БЕТСИТИ уверены в победе команды Дешама

14 октября в матче четвертого тура Лиги наций встретятся сборные Бельгии и Франции. Игра пройдет в Брюсселе и начнется в 21:45 мск.

После трех туров бельгийцы с четырьмя очками занимают третье место в таблице группы. В предыдущем матче команда Доменико Тедеско играла с Италией и спасла ничью, уступая 0:2.

Франция легко разобралась с Израилем (4:1). Команда Дидье Дешама набрала шесть баллов и находится на второй строчке в таблице.

Бельгия и Франция встречались дважды в этом году. Оба раза сильнее были трехцветные – 1:0 на Евро и 2:0 в Лиге наций. Вообще четыре последних очных матча остались за французами.

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По оценкам аналитиков БЕТСИТИ, сборная Франции – фаворит предстоящей встречи. На победу гостей предлагают кэф 2.44, на хозяев дают 3.10, ничья идет за 3.30.

Победу французов с форой 0 можно взять за 1.72, аналогичный исход на бельгийцев идет за 2.20.

Эксперты считают, что игра будет не слишком результативной. На ТМ 2.5 дают 1.80, вероятность ТБ 2.5 оценивается в 2.10.

Бетторы БЕТСИТИ уверены в очередной победе сборной Франции. На успех гостей пришлось 78% от общего числа ставок на исход, 15% ушло на ничью, на хозяев отдано всего 7% ставок.

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