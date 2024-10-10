Эрика Андреева сенсационно обыграла сестру Мирру с коэффициентом 5.25
Эрика Андреева обыграла Мирру Андрееву (6:3, 6:1) на турнире в Ухане.
Сестры Андреевы впервые сыграли друг против друга на уровне WTA.
Букмекеры давали коэффициент 5.25 на победу Эрики Андреевой. Мирра шла явным фаворитом за 1.16.
Дальше Андреева-старшая сыграет с Жасмин Паолини.
9 команд еще не побеждали в топ-5, большинство – из АПЛ. Далеко ли каждой из них до антирекордов в лигах?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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