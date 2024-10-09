В США разрешили делать ставки на выборы президента
Федеральный апелляционный суд Вашингтона разрешил онлайн-платформе Kalshi принимать ставки на политические события в преддверии президентских выборов в США.
В сентябре 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) запретила бирже размещать подобные котировки, опасаясь возможного отрицательного влияния на честность выборов.
В начале сентября окружной судья США Джиа Кобб вынесла решение в пользу Kalshi, но приостановила рассмотрение дела до нового слушания. Комиссия обжаловала это решение.
Впоследствии апелляционный суд округа Колумбия временно запретил Kalshi предлагать ставки на время рассмотрения запроса агентства о временном приостановлении. После нового слушания суд разрешил Kalshi предлагать легальные политические линии.
Легальные американские букмекеры могут использовать данный прецедент для того, чтобы начать принимать ставки на итоги предстоящих выборов.
У «МЮ» – худший старт в истории АПЛ. Неужели Тен Хага и теперь не уволят?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий