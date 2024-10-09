В США разрешили делать ставки на выборы президента

Федеральный апелляционный суд Вашингтона разрешил онлайн-платформе Kalshi принимать ставки на политические события в преддверии президентских выборов в США.

В сентябре 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) запретила бирже размещать подобные котировки, опасаясь возможного отрицательного влияния на честность выборов.

В начале сентября окружной судья США Джиа Кобб вынесла решение в пользу Kalshi, но приостановила рассмотрение дела до нового слушания. Комиссия обжаловала это решение.

Впоследствии апелляционный суд округа Колумбия временно запретил Kalshi предлагать ставки на время рассмотрения запроса агентства о временном приостановлении. После нового слушания суд разрешил Kalshi предлагать легальные политические линии.

Легальные американские букмекеры могут использовать данный прецедент для того, чтобы начать принимать ставки на итоги предстоящих выборов.

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