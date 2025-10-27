«Реал» – явный фаворит Ла Лиги по версии Opta (68,9%). На титул «Барсы» дают 25,7%, «Атлетико» – 3,4%

Opta считает «Реал» явным фаворитом Ла Лиги.

После победы в класико со счетом 2:1 мадридцы оторвались от «Барселоны» в турнирной таблице на 5 очков.

Суперкомпьютер оценивает вероятность чемпионства «Реала» в 68,9%. Это более чем в 2 раза вероятнее титула «Барселоны» – 25,7%.

На титул «Атлетико» дают 3,4%, на трофей «Вильярреала» – 1,4%. Шансы остальных команд – менее 1%.