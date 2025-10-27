«Зенит» уйдет на зимнюю паузу лидером РПЛ, считают букмекеры. Петербуржцы отстают от «Краснодара» на 3 очка

«Зенит» будет лидировать в РПЛ перед зимней паузой, считают букмекеры.

Команда Сергея Семака занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата с 26 баллами, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 очка. В топ-3 также входят «Локомотив» и ЦСКА – у них по 27 баллов.

Букмекеры дают коэффициент 2.75 на то, что «Зенит» уйдет на зимний перерыв лидером Мир РПЛ.

Лидер чемпионата России на 25.12.2025 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 2.75

2. «Краснодар» – 3.55

3. ЦСКА – 4.00

4. «Локомотив» – 5.00

5. «Балтика» – 25.00

6. «Спартак» – 35.00