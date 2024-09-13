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В США могут разрешить делать ставки на выборы президента

Федеральный суд США отменил запрет Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на прием ставок на результаты президентских выборов.

По данным Yogonet, суд принял решение в пользу онлайн-биржи Kalshi. В сентябре 2023 года CFTC запретила бирже размещать подобные котировки. опасаясь возможного отрицательного влияния на честность выборов.

В начале сентября окружной судья США Джиа Кобб вынесла решение в пользу Kalshi, но приостановила рассмотрение дела до нового слушания, которое состоится на этой неделе.

Судья рассмотрит просьбу CFTC о двухнедельной отсрочке вступления решения в силу. В Kalshi считают, что регулятор затягивает вступление судебного решения в силу, чтобы помешать бирже размещать контракты на предстоящие президентские выборы и выборы в Конгресс, которые состоятся в один день – 5 ноября.

Легальные американские букмекеры могут использовать данный прецедент для того, чтобы начать принимать ставки на итоги предстоящих выборов.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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