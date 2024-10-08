19-летний житель Брянска нашел деньги инкассаторов и проиграл их на ставках
В Брянске задержали 19-летнего местного жителя, который нашел деньги инкассаторов и проиграл их на ставках.
В ходе транспортировки инкассаторы потеряли сейф-пакет возле офиса банка на улице Красноармейской. Внутри него находилось 340 тысяч рублей.
«Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения ближайших зданий и установили, что упаковку подобрал проходивший мимо молодой человек. Он присвоил наличность, хотя на сейф-пакете были данные о его отправителе и получателе.
Чтобы задержать подозреваемого, оперативникам понадобилось менее двух дней. Однако к этому времени у него осталось лишь 40 тысяч рублей. Остальные средства злоумышленник потратил на мелкие покупки и ставки на результаты спортивных состязаний.
Следователем следственного отдела Следственного управления УМВД России по городу Брянску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ.
До суда фигурант будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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