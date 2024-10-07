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Генсек федерации волейбола: «От букмекеров поступали сигналы о странных матчах и подозрительных ставках на игры чемпионата России»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал о том, что букмекерские компании сообщали о подозрительных ставках на некоторые матчи чемпионата России.

«Сообщений о том, что волейболисты ставили на собственные матчи, не было. Такие прецеденты мне неизвестны.

От ставок на спорт букмекеры перечисляют в федерации достаточно серьёзные деньги. И по правилам взаимодействия с букмекерами нужно было создать комиссию по противодействию влиянию на результаты соревнований, чтобы были гарантии, что наши матчи чистые.

Ранее от букмекеров поступали сигналы, что с их стороны есть подозрения в некоторых матчах, что эти матчи странные.

Для этого и создана комиссия, чтобы разбирать, насколько обоснованы сомнения в результатах некоторых матчей. И ранее, и в этом сезоне поступали такие сигналы от букмекерских компаний о подозрительных ставках на некоторые матчи российского чемпионата.

Раньше подобные случаи мы разбирали с председателем коллегии судей, с директоратом соревнований. Теперь это дело мы узаконили, создали специальную комиссию, которая и будет проводить разбирательства по подозрительным матчам», – сказал Яременко.

Ранее ВФВ объявила о создании комиссии по противодействию противоправному влиянию на результаты соревнований.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Metaratings
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