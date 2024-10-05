«На этой неделе много говорили о победах «Краснодара» над топами, вспоминая ничьи с Махачкалой и «Факелом». Прогноз Дорского на матч «Краснодар» – «Химки»

Александр Дорский сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Химки» в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

Автор Спортса’’ поставил на победу «Краснодара» с форой (-2) с коэффициентом 2.80.

«На этой неделе много говорили о победах «Краснодара» над топами, вспоминая ничьи с Махачкалой и «Факелом». Так, например, Константин Генич предсказывал проблемы «Краснодара» против «Химок».

На мой взгляд, это сравнение не очень корректно. Во-первых, против Махачкалы и «Факела» «Краснодар» играл на старте сезона, когда кто-то еще не подъехал, а кто-то из лидеров был в плохом состоянии. Во-вторых, в начале чемпионата «Краснодар» так не нагружал чужую половину поля, поднимая обоих фланговых защитников, а также запуская между линиями одного из опорных (в последние недели эта роль достается Черникову).

При этом «Краснодар» хорош и на переход за счет быстрых Виктора Са, Батчи и Кордобы. Не думаю, что победная серия «Краснодара» прервется. Более того, прогнозирую достаточно уверенную победу команды Мусаева, ставя на нее с форой -2», – заявил Дорский.

Матч пройдет 6 октября и начнется в 19:00 мск.

Ставки на Спортсе

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