«Хартс» ни разу не побеждал в этом сезоне, но котируется фаворитом против минского «Динамо» в ЛК

Минское «Динамо» встретится с «Хартсом» в матче Лиги конференций.

Шотландский клуб котируется фаворитом встречи за 2.59, хотя ни разу не побеждал в этом сезоне – 8 поражений и 2 ничьи.

На победу клуба из Минска можно поставить за 2.82. «Динамо» выиграло 4 матча из 5 последних.

Игра состоится 3 октября и начнется в 19:45 мск.

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