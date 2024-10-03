«Хартс» ни разу не побеждал в этом сезоне, но котируется фаворитом против минского «Динамо» в ЛК
Минское «Динамо» встретится с «Хартсом» в матче Лиги конференций.
Шотландский клуб котируется фаворитом встречи за 2.59, хотя ни разу не побеждал в этом сезоне – 8 поражений и 2 ничьи.
На победу клуба из Минска можно поставить за 2.82. «Динамо» выиграло 4 матча из 5 последних.
Игра состоится 3 октября и начнется в 19:45 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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