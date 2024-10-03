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4 млрд рублей – ожидаемые целевые отчисления на российский спорт с лотерей за год. От букмекеров ожидается 33 млрд рублей

Замминистра финансов Иван Чебесков дал прогноз относительно суммы целевых отчислений от лотерей за 2024-й год.

– Сколько составят целевые отчисления с лотерей в 2024 году, по вашей оценке? В 2023 году было 3,5 млрд рублей, или 3,9% выручки от проведения лотерей.

– В этом году мы тоже предполагаем рост, порядка 4 млрд рублей. И потом мы тоже предполагаем поэтапный рост с учетом новой базы и новой процентовки.

Конечно, эта цифра значительно меньше, чем у букмекеров в абсолютных величинах, но и сам рынок лотерей значительно меньше, чем букмекерский, – заявил Чебесков.

Ранее гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев предположил, что по итогам года целевые отчисления от букмекерских компаний составят минимум 33 млрд рублей.

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Передел спорта в России: Минспорт забирает контроль над миллиардами от букмекеров

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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