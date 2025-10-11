Холанд забивает в 9 матчах подряд. 1.41 – продлит серию в игре против Израиля

Сборная Норвегии примет Израиль в рамках 7-го тура отбора ЧМ-2026.

Норвежцы котируются фаворитами с коэффициентом 1.26. На победу Израиля букмекеры дают 11.00, на ничью – 6.60.

Эрлинг Холанд – самый вероятный автор гола матче. Норвежский форвард забивает в 9 матчах подряд (16 голов).

На его очередной забитый мяч можно поставить за 1.41. Если Холанд сделает дубль, сыграет коэффициент 3.10.

Матч пройдет 11 октября. Начало – в 19:00 мск.

