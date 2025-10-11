0

Исландия проиграла Украине – 3:5. На тотал голов в матче зашел коэффициент 29.00

Сборная Исландии уступила Украине в 7-м туре отбора ЧМ-2026 (3:5).

Украинцы вели 3:1 после 1-го тайма, однако исландцы сравняли счет благодаря голам на 59-й и 75-й минутах. Украина забила на 85-й и 88-й и вырвала победу. 

В прематче украинцы котировались фаворитами за 2.20. В лайве при счете 3:3 коэффициент на их победу достигал 7.00.

Букмекеры не ожидали, что в матче будет 8 голов. Перед игрой максимальный тотал в линии составлял 6,5 голов – с коэффициентом 29.00.

Новый бан Писарского: ставил еще в «Иртыше». Отбивались тем, что это были фрибеты

Опубликовала: Венера Кравченко
