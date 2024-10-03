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Глава Первой СРО – о запрете ставок должникам: «Как это должно работать? Реестр рухнет от такого количества запросов»

Руководитель правового комитета Ассоциации букмекерских контор Олег Давыдов раскритиковал законопроект о запрете ставок для должников по алиментам.

2 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий делать ставки недееспособным лицам и должникам по алиментам.

«На мой взгляд, реестр рухнет от такого количества запросов. В России сегодня работает 16 букмекерский контор. Это сотни миллионов ставок в год. И все они должны проверяться с помощью банка данных ФССП? Как это должно работать? Думаю, что никак.

Конечно, идея понятна. Люди должны гасить большие долги, а не спускать деньги на развлечения. Однако механизм реализации данной идеи вызывает большие вопросы», – заявил Давыдов.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: &laquo;Ридус&raquo;
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