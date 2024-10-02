Недееспособным лицам и должникам по алиментам запретят делать ставки. Законопроект принят Госдумой в первом чтении
Госдуму приняла в первом чтении законопроект, запрещающий делать ставки недееспособным лицам и должникам по алиментам.
«В букмекерских конторах, тотализаторах, в их пунктах приема ставок не допускается заключение пари с лицом, не достигшим возраста 18 лет, ограниченным судом в дееспособности лицом, которое вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, а также лицом, в отношении которого возбуждено исполнительное производство в соответствии с федеральным законом «Об исполнительном производстве» до прекращения или окончания такого производства», – говорится в тексте законопроекта.
Авторы законопроекта Андрей Кутепов и Александр Трембицкий считают, что продолжение участия в азартных играх такого гражданина может приводить к негативным последствиям как для него самого, так и для членов его семьи.
В контексте должников по алиментам, продолжение их участия в азартных играх затрудняет или делает невозможным исполнение обязательств в целях погашения имеющейся задолженности.
«Это автоматически влечет последующее нарушение прав и законных интересов граждан, прежде всего несовершеннолетних детей, в пользу которых могут быть установлены алиментные обязательства», – указывают авторы законопроекта.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению.
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