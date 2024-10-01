Директор по маркетингу PARI Левинский о видах спорта с наибольшим медийным потенциалом: «К ним можно отнести падел. Он совмещает доступность и зрелищность»

Директор по маркетингу БК PARI Алексей Левинский рассказал о видах спорта с наибольшим медийным потенциалом.

«Не любой вид спорта можно сделать привлекательным для зрителя. И здесь на результат не влияют количество камер, качество картинки или присутствие рекламного инвентаря. Получается, что разные виды спорта должны решать разные задачи. Например, существуют доступные индивидуальные направления, такие как дзюдо и самбо. Их фокус должен быть направлен на привлечение детей, выполнение целей общего оздоровления нации, чтобы поколение росло физически крепким и развитым, а также на решение задач спорта высших достижений.

В то же время у некоторых других направлений есть большой нереализованный медиапотенциал, даже несмотря на некую элитарность и недоступность для массового участия в них. Например, так можно сказать про парусные виды спорта, которые по потенциалу картинки могут не уступать велогонкам «Тур де Франс».

Здесь есть много понятных фишек, нюансов, деталей, чтобы показывать и вовлекать зрителя. При этом динамика соревнований позволяет удерживать интерес зрителей. Существуют и новые виды спорта, совмещающие доступность и зрелищность. К ним можно отнести падел-теннис», – заявил Левинский в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт»-2024.

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