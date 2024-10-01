Дмитрий Сергеев: «Для букмекеров борьба с лудоманией – это лучше, а не хуже. Государству и бизнесу нужно работать вместе»
Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев объяснил, почему букмекерам выгодно бороться с распространением лудомании в России.
Под данным исследования компании Better, лудоманией в тяжелой и очень тяжелой форме страдают 12% россиян.
«Скажут, зачем это букмекерам, для вас это хуже. Нет, для нас борьба с лудоманией – это лучше. В ситуации, когда лудомания будет везде и активно захватит информационное пространство, меры будут нерелевантны и агрессивно настроены против бизнеса.
Нужно бизнесу и государству работать вместе. Пример – закон о Fan ID. Никто это не обсуждал, государство приняло закон, и теперь мы не видим половину болельщиков на трибунах.
Такое же могло произойти и с лудоманией: мы отрежем, и потом бы весь бизнес страдал. Здесь самое важное – это коммуникация. Как сделать так, чтобы не навредить, а помочь.
Нам нужно работать над предиктивной моделью лудомании. У игроков с зависимостью плюс-минус одинаковые паттерны, и их можно проследить. И если бы могли простроить эту модель, то мы могли бы работать над предотвращением этого и ограничивать игроков в объеме депозитов, частотности депозитов», – передает слова Сергеева корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.
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