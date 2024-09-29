Ставки на президентские выборы в США превысили 1 млрд долларов
Сумма ставок на президентские выборы в США у крипто-букмекера Polymarket превысила 1 млрд долларов.
Шансы на победу Камалы Харрис оцениваются в 51%, а сумма ставок – примерно 154 млн долларов. Шансы Дональда Трампа составляют 48%, с суммой ставок около 163 млн долларов.
Выборы в США 2024 года могут стать рекордными для рынков политических ставок или ознаменовать конец бирж прогнозов.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Bitget
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