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Сборная Испании ни разу в истории не выигрывала группу на женском Евро по футболу. 7.00 – продление тренда

Женская сборная Испании ни разу в истории не выигрывала группу на чемпионате Европы по футболу.

Испанки сыграют на Евро-2025 в одной группе с Италией, Португалией и Бельгией. Букмекеры считают Испанию подавляющим фаворитом группы B с коэффициентом 1.10 на победу.

За 7.00 можно поставить на то, что женская сборная Испании вновь не выиграет группу на чемпионате Европы.

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Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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