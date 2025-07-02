Сборная Испании ни разу в истории не выигрывала группу на женском Евро по футболу. 7.00 – продление тренда

Женская сборная Испании ни разу в истории не выигрывала группу на чемпионате Европы по футболу.

Испанки сыграют на Евро-2025 в одной группе с Италией, Португалией и Бельгией. Букмекеры считают Испанию подавляющим фаворитом группы B с коэффициентом 1.10 на победу.

За 7.00 можно поставить на то, что женская сборная Испании вновь не выиграет группу на чемпионате Европы.

2 млрд в год отдадут букмекеры на борьбу с лудоманией. А как это будет работать?

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис