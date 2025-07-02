Сборная Испании ни разу в истории не выигрывала группу на женском Евро по футболу. 7.00 – продление тренда
Женская сборная Испании ни разу в истории не выигрывала группу на чемпионате Европы по футболу.
Испанки сыграют на Евро-2025 в одной группе с Италией, Португалией и Бельгией. Букмекеры считают Испанию подавляющим фаворитом группы B с коэффициентом 1.10 на победу.
За 7.00 можно поставить на то, что женская сборная Испании вновь не выиграет группу на чемпионате Европы.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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