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  • «Лига Ставок» о редизайне: «Нас встретили неодобрением. Но проходит неделя, вторая, глаз адаптируется, и старая версия уже не кажется «удобной»
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«Лига Ставок» о редизайне: «Нас встретили неодобрением. Но проходит неделя, вторая, глаз адаптируется, и старая версия уже не кажется «удобной»

В «Лиге Ставок» рассказали о реакции пользователей на редизайн букмекерской компании.

«Любой редизайн сталкивается с неизбежным сопротивлением. Мы увидели это сразу, как только предоставили обновленное приложение небольшой части нашей аудитории. Нас встретили неодобрением: «Верните старое!», «Неудобно!», «Что это вообще?».

Но мы понимали, что это нормально. Пользователь не обязан радоваться изменениям с порога. Мы все любим привычное. Даже если оно неудобное.

Но проходит неделя. Потом вторая. Глаз адаптируется, палец привыкает, старая версия уже не кажется «удобной». Она кажется устаревшей. А новая начинает работать на ту самую главную задачу: помочь пользователю быстрее осуществить искомое действие», – заявил директор по продукту БК «Лига Ставок» Денис Теплов.

2 млрд в год отдадут букмекеры на борьбу с лудоманией. А как это будет работать?

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РБК
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