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Экс-член комитета по этике Созин: «На мой взгляд, Писарский виноват. Его карьера, скорее всего, закончена»

Андрей Созин прокомментировал дело Владимира Писарского о ставках.

30 июня Metaratings сообщил, что нападающий «Сочи» мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля. РФС начал расследование.

Позже стало известно, что нападающий «Сочи» прошел полиграф, который показал, что Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды. По данным Sport Baza, игрок перевел 4 миллиона рублей другу, который сделал 14 ставок на «Пари НН». При этом влияние на результат матча не обсуждалось.

«Смущает меня его удаление, честно говоря. Скажу так – дыма без огня не бывает. Мне в целом Писарский кажется странным человеком с этой сменой фамилии, женитьбой и прочими вещами. Как-то у него не все как у людей. Может, он просто такой одаренный...

В любом случае все эти рассказы, что он якобы не знал, на что идут деньги, – от лукавого. Все он понимал и знал. Если все делать по букве закона, то, конечно, это наказуемо. Но закон может быть как дышло – либо в одну сторону, либо в другую.

Могут, например, попытаться доказать, что деньги он переводил на условные лекарства, а про ставки ничего не знал. Но если не захотеть его отмазывать, то нужно привлечь.

На мой взгляд, он виноват, и в футболе его карьера, скорее всего, закончена. Хочется лишь, чтобы клуб не считали виноватым. Там работает огромное количество людей, и они не должны страдать из-за действий Писарского», – сказал Созин.

Пожизненный бан Писарского за ставку на свой матч – насколько велик шанс? Что известно о скандале

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «ВсеПроСпорт»
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