Букмекеры начали принимать ставки на голы Заболотного «Зениту» и ЦСКА в следующем сезоне

Букмекеры оценили вероятность голов Антона Заболотного в матчах с «Зенитом» и ЦСКА в новом сезоне РПЛ.

«Тенниси» дает коэффициент 2.55 на то, что новичок «Спартака» забьет ЦСКА в чемпионате. 3.40 – Заболотный хотя бы однажды забьет «Зениту».

За 9.00 можно поставить на то, что форвард красно-белых забьет и ЦСКА, и «Зениту» в сезоне-2025/26.

Заболотный играл за «Зенит» с 2018-го по 2019-й год, за ЦСКА – с 2021-го по 2024-й.

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