«С учетом того, против кого мы пошли, могут произойти разные события в отношении меня и Писарского – имейте это в виду». Юрист Смирнов о ставочном деле

Антон Смирнов высказался о ставочном деле Владимира Писарского.

Ранее представитель футболиста «Сочи» заявил, что дело Писарского было инициировано по заказу заинтересованных лиц. По словам Смирнова, об этом ему сообщили в РФС.

«С учетом того, против кого мы пошли за доказыванием справедливости и правды, могут произойти разные события в отношении и меня, и Писарского. Просто имейте это в виду на случай чего.

Но молчать мы не можем и не будем. Потому что творящееся является беспределом», – написал юрист игрока в телеграме.

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