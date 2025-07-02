«Не проработанная и несвоевременная инициатива». Директор Первой СРО букмекеров Давыдов о налоге на борьбу с лудоманией

Исполнительный директор Первой СРО букмекеров Олег Давыдов оценил инициативу о введении налога на борьбу с лудоманией.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный налог для букмекеров в размере 0,1% от выручки на борьбу с лудоманией. По подсчетам депутатов, БК будут отчислять на это около 2 миллиардов рублей в год.

«Инициатива одновременно не проработанная и несвоевременная.

Мы снова сталкиваемся с неким желанием, не подтвержденным цифрами. У нас до сих пор нет никакой вменяемой статистики относительно масштабов проблемы, не представляют такую статистику и авторы инициативы.

Возникает вопрос: как они вышли на обозначенную сумму размера отчислений и прогнозируемого размера полученных денег? Куда пойдет эта сумма, как она будет расходоваться, есть ли вообще потребность у Минздрава в этих деньгах?

Профильное ведомство до сих пор не утвердило ни методики лечения лудомании, ни признаков такого заболевания – по сути, с медицинской точки зрения его просто нет.

Мы считаем, что инициативы должны опираться на статистику. А готовить, собирать эту статистику – задача тех, кто их выдвигает», – заявил Давыдов.

2 млрд в год отдадут букмекеры на борьбу с лудоманией. А как это будет работать?

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