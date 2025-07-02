BetBoom о налоге на борьбу с лудоманией: «Важно, чтобы решения принимали специалисты в области медицины, психологии, права и представители индустрии»

В BetBoom прокомментировали инициативу о введении налога на борьбу с лудоманией.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный налог для букмекеров в размере 0,1% от выручки на борьбу с лудоманией. По подсчетам депутатов, БК будут отчислять на это около 2 миллиардов рублей в год.

«Инициатива о введении отчислений на профилактику лудомании – шаг в сторону формирования зрелой, ответственной отрасли. Мы понимаем: развитие рынка невозможно без внимания к его социальным вопросам.

Сегодня мы уже соблюдаем механизмы самоконтроля, есть инструменты ограничения и самозапрета, придерживаемся стандартов коммуникации с пользователем.

Если дополнительные отчисления позволят системно развивать направление помощи и профилактики – это может стать полезным дополнением к уже существующим мерам. Но важно, чтобы такие решения принимались на основе экспертной аналитики – с участием специалистов в области медицины, психологии, права и представителей индустрии.

Речь идет не только о регулировании, но и о доверии, которое мы строим с обществом. Мы открыты к диалогу и готовы участвовать в создании устойчивой, безопасной среды для клиентов», – заявил президент BetBoom Константин Макаров.

2 млрд в год отдадут букмекеры на борьбу с лудоманией. А как это будет работать?

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис