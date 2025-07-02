Директор Первой СРО о налоге на борьбу с лудоманией: «Почему инициатива адресована только букмекерам, но обходит стороной казино и лотереи?»

Исполнительный директор Первой СРО букмекеров Олег Давыдов считает, что налог на борьбу с лудоманией должны платить не только букмекеры, но и организаторы казино и лотерей.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный налог для букмекеров в размере 0,1% от выручки на борьбу с лудоманией. По подсчетам депутатов, БК будут отчислять на это около 2 миллиардов рублей в год.

«Почему инициатива адресована только букмекерам, но обходит стороной организаторов азартных игр в казино и проведение лотерей? Из всех этих видов азартных развлечений у букмекерского бизнеса уровень потенциального возникновения аддикции как раз наименьший, так как требуется аналитическое мышление, а не просто ожидание выигрыша.

И букмекеры, и государство давно озаботились проблемой зависимости от азартных игр, и предпринимают шаги, чтобы ее не допускать. ЕЦУПИС уже более двух лет инициативно реализует проект «Ответственная игра». В нем любому игроку, который чувствует, что не может контролировать свой азарт, доступен целый комплекс ограничений сразу у всех российских букмекеров. Плюс рассматривается законопроект о самоограничении.

Наконец, Минфин России разрабатывает законопроект, который обяжет организаторов азартных игр размещать на сайтах и в рекламе предупреждение о потенциальных рисках, связанных с участием. Мер уже много, но, даже до их внедрения, оценки эффективности, появляются все новые и новые инициативы, которые выглядят как благие, но на самом деле ни к чему хорошему не ведут», – рассказал Давыдов Ставкам на Спортсе’’.

2 млрд в год отдадут букмекеры на борьбу с лудоманией. А как это будет работать?

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