«Барселона» разгромила «Вильярреал» – 5:1. На фору сине-гранатовых сыграл коэффициент 12.5

«Барселона» в гостях разгромила «Вильярреал» в 6-м туре Ла Лиги (5:1).

До игры на «Барсу» можно было поставить за 1.95. Победа сине-гранатовых при тотале больше 4,5 голов зашла за 5.50, победа с форой (-3,5) – за 12.5.

«Барселона» выиграла все 6 матчей в текущем сезоне Ла Лиги с общим счетом 22:5. Этот старт входит в топ-5 лучших в истории чемпионата Испании.

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