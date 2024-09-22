«Барселона» разгромила «Вильярреал» – 5:1. На фору сине-гранатовых сыграл коэффициент 12.5
«Барселона» в гостях разгромила «Вильярреал» в 6-м туре Ла Лиги (5:1).
До игры на «Барсу» можно было поставить за 1.95. Победа сине-гранатовых при тотале больше 4,5 голов зашла за 5.50, победа с форой (-3,5) – за 12.5.
«Барселона» выиграла все 6 матчей в текущем сезоне Ла Лиги с общим счетом 22:5. Этот старт входит в топ-5 лучших в истории чемпионата Испании.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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