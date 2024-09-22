«Монако» Головина – явный фаворит против «Гавра» Кузяева. Команды сыграли вничью в двух последних очных матчах

«Монако» примет «Гавр» в 5-м туре Лиги 1.

«Монако», за который выступает Александр Головин, котируется явным фаворитом за 1.39. Шансы команды Далера Кузяева оценили в 8.50.

Команды сыграли вничью в двух последних очных матчах. Вероятность такого исхода идет с коэффициентом 5.30.

Игра пройдет 22 сентября. Начало – в 16:00 мск.

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