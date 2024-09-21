«Ювентус» и «Наполи» сыграли со счетом 0:0 впервые за 27 лет

«Ювентус» и «Наполи» сыграли вничью в 5-м туре Серии А (0:0).

До матча на ничью можно было поставить за 3.20, на точный счет – за 8.40. Команды сыграли 0:0 в чемпионате Италии впервые за 27 лет. В последний раз такой результат был зафиксирован в сезоне-1996/97.

«Ювентус» остается единственной командой в топ-5 лиг, у которой нет пропущенных голов.

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