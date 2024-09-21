«Фенербахче» не проигрывает 32 матча подряд в чемпионате Турции. Следующую игру команда Моуринью проведет с «Галатасараем»
«Фенербахче» дома сыграет с «Галатасараем» в 6-м туре чемпионата Турции.
Букмекеры небольшое предпочтение отдают хозяевам: поставить на них можно за 2.17. Победа гостей соразмерна с ничейным исходом и доступна с коэффициентом 3.40.
«Фенербахче» не проигрывает 32 игры подряд в турецкой Суперлиге. Матч с «Галатасараем» станет первым стамбульским дерби для Жозе Моуринью на посту главного тренера «канареек».
Игра пройдет 21 сентября и начнется в 20.00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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